Росія висунула нові вимоги щодо розблокування українських портів - дипломат озвучив три загрози

При цьому росіяни вдаються до нових провокацій

В Україні заблокованими для експорту залишаються майже 25 млн тонн зерна, що загрожує серйозною кризою та навіть голодом в країнах Африки та Близького Сходу, а російська влада тим часом продовжує йти на провокації й тепер вимагає перевірки суден.

Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив посол України у Туреччині Василь Бондар. Дипломат назвав ці вимоги неприйнятними та небезпечними з точки зору можливості провокацій з боку російських окупантів.

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За словами посла, крім розмінування українських портів російська сторона хоче ще й отримати право перевірки суден перед їх виходом у море, а це становить одразу кілька загроз для України.

"По-перше, якщо розміновувати й не мати гарантій, то росіяни можуть зайти в порт і захопити його – це реальна небезпека. Друге — право перевірки суден у наших територіальних водах взагалі неприпустимі, оскільки це порушення суверенітету. І третє – якщо вони перевірятимуть судна, то де гарантія, що не залишать на них диверсантів", — повідомив Василь Бондар.

Дипломат зазначив, що Україна категорично не згодна з цією вимогою РФ і зазначив, що важливо не тільки перевіряти росіян, а й створити міжнародну місію або конвой, який мав би право супроводжувати судна і забезпечувати безпеку портів і маршрутів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський чітко пояснив, що не так з розблокуванням українських портів та чому Україна не дає на це дозвіл.