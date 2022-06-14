Війна — день 111: російські війська штурмують Донбас, але суттєвих успіхів не досягли

Оперативно про головне за 14 червня

Українські війська вже 111 днів ведуть боротьбу за незалежність країни проти російських загарбників. При цьому незважаючи на переважання противника у військах та бойовій техніці на Донбасі, їх успіхи складно назвати значними, адже ні вийти на адміністративні кордони Луганської області, ні взяти українські війська у "котел" у них не виходить. Більше того, українські воїни не просто тримають оборону, а й на деяких ділянках фронту тіснять ворога, доказом чого є визволення трьох сіл на Донеччині.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про найважливіші події, що відбулися в Україні та світі 14 червня. Більш оперативно інформацію можна отримати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський заявив, що у боях на Донбасі українська армія та розвідка переграють російських військових.

"У боях на Донбасі, а вони точно увійдуть у військову історію, як одна з найжорстокіших битв у Європі та за Європу, українська армія та наша розвідка таки тактично переграють російських військових. І це незважаючи на значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах", — сказав Зеленський у щоденному відеозверненні.

Він також заявив, що Україна звільнить і окупований росією Крим.

З головними новинами за 11 червня можна ознайомитись у нашому зведенні: "Війна — день 108: окупанти штурмують Донбас, поки ВСУ відсувають їх від Запоріжжя".

А з інформацією за 12 червня можна ознайомитись у статті: "Війна — день 109: ЗСУ наступають на півдні України, а росія готується до тривалої війни".

Новини за 13 червня можна прочитати в нашому матеріалі за неділю: "Війна — день 110: окупанти продовжують наступати на Донбасі, виснажуючи свою армію".