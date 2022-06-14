Українські військові перехопили потужні надзвукові російські ракети: деталі

Сили протиповітряної оборони України ліквідували щонайменше 5 російських ракет за день

Протиповітряна оборона України перехопила та знищила дві потужні надзвукові протикорабельні ракети, які окупанти запустили по Україні. Мова про російські "Онікси", які також мають експорту назву "Яхонт".

Про це у вівторок, 14 червня, повідомив військовий експерт Костянтин Машовець на власній сторінці у Facebook. Він зазначив, що ці ракети — є дуже важкою ціллю, однак українські військові навіть з такими справляються.

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"Українською ППО сьогодні було перехоплено 2 (ДВІ, Карл!!!) ПКР П-800 "Онікс" (він же "Яхонт")…Це дуже важка (бо надзвукова) і дорога ціль. Браво, ППО України", — написав Машовець.

Судячи з коментарів у мережі, обидві ракети були збиті поблизу Чорного моря. Одна з них могла бути збитою над морем поблизу міста Одеса, кажуть користувачі Facebook у коментарі до допису військового експерта.

Тим часом у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про ще декілька прикладів вдалої роботи ППО. Зокрема, нашим захисникам вдалося збити одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.

"Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряне командування "Центр", дві — зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України Повітряних Сил ЗС України", — йдеться у повідомленні.

Довідка: П-800 "Онікс" (вона ж — "Яхонт") — російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та окремими кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена. Варто зазначити, що російські війська вже неодноразово використовували цей тип ракет у війні проти України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти застосовували заборонені касетні боєприпаси та кластерні міни під час обстрілів українського Харкова.