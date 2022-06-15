Перетворили на військову базу: в "Енергоатомі" розповіли, що відбувається на окупованій Запорізькій АЕС

ЗАЕС продовжує постачати енергію Україні, хоча окупанти контролюють її територію

Російські окупанти, які контролюють територію Запорізької АЕС в Енергодарі, перетворюють її на військову базу.

Як розповів в інтерв’ю Liga президент державної компанії "Енергоатом" Петро Котін, росіяни безпосередньо не втручаються у роботу ЗАЕС, проте постійно перебувають на її території.

За його словами, окупанти зігнали туди бойову техніку, включаючи танки та БМП, а також риють біля станції окопи та використовують її як військову базу.

"Ми контролюємо роботу Запорізької АЕС, хоча електростанція все ще перебуває під окупацією ворога", — зазначив Котін.

Також він запевнив, що навіть за всього бажання росіяни не зможуть використовувати потужності ЗАЕС для постачання електроенергії до росії або Криму, оскільки вона працює в іншому частотному режимі і не підключена до російської енергомережі.

"На сьогодні ЗАЕС стабільно працює в енергосистемі України, виробляє необхідні обсяги електроенергії", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 4 березня окупанти захопили Енергодар і розташовану біля міста Запорізьку АЕС.

А в середині травня російський віцепрем’єр зробив заяву про те, що окупанти нібито хочуть використати її для постачання енергії до рф. Однак в Енергоатомі після цього заявили, що зробити це неможливо, а якщо такі спроби будуть зроблені, то це вважатиметься актом ядерного тероризму.