росія намагається захопити "Азот" і наступає під Харковом: свіжі карти боїв в Україні
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Окупанти хочуть наступати вздовж основних транспортних магістралей на Донбасі або обмежити пересування ними
Українські військові на півдні ліквідують окупантів десятками. росія в цій частині фронту перейшла в оборону, зміцнює свої позиції. На сході наступає, намагаючись відтіснити українських захисників на північному сході Харківської області.
Як зазначають дослідники Інституту вивчення війни, ворог все ще проводить підготовку наступу на Слов’янськ із боку Ізюма та Лимана. У Сєвєродонецьку після підриву всіх мостів росвійська намагаються взяти під контроль завод "Азот".
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Окупанти також наступають на схід від Бахмута, вони хочуть перерізати українські лінії постачання на трасі Т1302 у бік Сєвєродонецька та Лисичанська.
Схід України
Ситуація у Сєвєродонецьку: ворог продовжує атакувати місто по землі, бої йдуть за завод "Азот". Росвійська намагаються оточити українські сили на території підприємства. На це спрямовано і руйнування трьох мостів. У район Сєвєродонецька було перекинуто дві батальйонно-тактичні групи, але дослідники вважають, що вони не готові до бою. Війська росії атакують за підтримки артилерії. Ворожі батареї б’ють по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Привіллю, Боровському.
Після того як ворог увійшов до Богородичного (20 км на північний захід від Слов’янська), окупанти посилюють контроль над населеним пунктом. Вважається, що вони націлені на посилення позицій та отримання доступу до траси М03 для наступу на Слов’янськ. На північний захід від міста ведуться артилерійські та наземні атаки росії. З боку Лимана до Слов’янська ворог, ймовірно, також хоче просуватися вздовж траси Т0514.
На схід від Бахмута продовжуються атаки — навколо Золотого, Відродження, Вершини. Окупанти також намагаються відрізати шляхи постачання через трасу Бахмут-Лисичанськ та атакують Врубівку та Берестове.
Харків
Російські окупанти намагаються відтіснити українських військових — наступ іде на південь від Рубіжного, у бік Старого та Верхнього Салтова. Харків та околиці під вогнем.
Південь України
Після успішних контратак українських військових, які могли наблизитися до Херсона на відстань до 20 км, російські війська зосередилися на обороні. Ворог мінує територію біля річки Інгулець та загрожує з Херсонщини іншим українським містам. Обстріл триває у Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях.
Раніше "Телеграф" писав, що Україні необхідне важке озброєння для того, щоб відбити російську навалу. Союзники поки що надіслали лише 10% з обіцяного. Це необхідно для звільнення окупованих територій. Зокрема, у Запорізькій області, де АЕС в Енергодарі ворог перетворив на військову базу — зігнали техніку, викопали окопи.