Атаку окупантів відкинули на двох напрямках: вони намагалися прорватися до Бахмута та на півдні Донеччини

У багатьох точках фронту точаться активні бої.

Російські окупанти продовжують розширювати географію своїх атак. Так, на Новопавлівському напрямку на південному сході України вперше за кілька днів ворог атакував Шевченкове. Наступ вдалося відбити, окупанти відійшли.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, обстріли не зупиняються в Сумській області, також ворог застосував там безпілотник для розвідки. У Харківській області до стримування українських військ окупанти залучили гелікоптери. Бої точаться біля села Рубіжне. Під обстрілом — громадянська інфраструктура у Перемозі, Руській Лозовій, Старій Гнилиці, Байраку, Верхньому Салтові, Замулівці.

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Ворог намагається наступати у бік Слов’янська – обстріляли район Шевелівки, Віернопілля, Грушевахи, Нової Павлівка. Штурм у районі Богородичного та Долини українські захисники відбили. Окупанти атакують у бік Краснопілля – точаться бої.

Росія намагається прорватися до Слов’янська

Під обстрілом околиці Сидорів, Маяків, Закитного. Окупанти обстрілюють Устинівку, Тошківку, Нью-Йорк, Новомихайлівку, Антонівку, Кам'янські Дачі.

У Сєвєродонецьку та Тошківці українські воїни відбивають штурм ворога, точаться бої. Позиції Сил оборони України на цьому напрямі поливають вогнем із мінометів, артилерії, РСЗВ. Під вогнем цивільна інфраструктура Сєвєродонецька, Лисичанська, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне. Біля Білої Гори завдали авіаудару.

На Бахмутському напрямку українським воїнам також вдалося відбити ворога в районі Миколаївки. Окупанти відступили, але перегруповуються. Штурмують росвійська в районі Золотого-3, Новолуганського, Берестового — також "отримали" і відійшли на попередні позиції. Біля Врубівки бої продовжуються.

Напрямки атак росії на Бахмутському напрямку

На Авдіївському, Курахівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював населені пункти та використав ударну авіацію.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій, окупанти намагаються оточити українських захисників у Сєвєродонецьку. Тим часом, російські військові обстріляли Дніпропетровську область — є загиблі.