Мобілізують не всіх: кого під час війни не заберуть до армії

В українському законодавстві прописано кілька винятків щодо призову

До кінця серпня в Україні діє положення про загальну мобілізацію. У зв’язку з ним багато категорій громадян, котрі належать до військовозобов’язаних, отримають повістки та будуть покликані на захист Батьківщини. Проте є й ті, які захищені за допомогою законодавства — їх загалом можна поділити на дев’ять груп.

За словами юриста Андрія Новака, деякі військовозобов’язані можуть бути "звільнені" від призову на якийсь час, а інші — на постійній основі. Як уже розповідав "Телеграф", це стосується як чоловіків, так і жінок.

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Як ми вже згадували, люди, які мають відстрочку від призову в армію під час війни, діляться на дев’ять категорій.

Мають спеціальну бронь. Такі громадяни продовжують виконувати свої обов’язки, працюючи на органи державної влади, приватних чи державних підприємствах. Варто зазначити, що бронь діє лише півроку. Особи з інвалідністю. Також до цієї категорії вносячи тимчасово непридатних до служби людей. Зазвичай цих громадян спрямовують на лікування, що може тривати два місяці. Після цього потрібно пройти медкомісію, яка скаже — придатна чи ні. Батьки, які є багатодітними або мають дітей з інвалідністю. Батько або мати, які самотужки виховують неповнолітню дитину. Тут доведеться надати документ, який доводить такий статус людини. Батьки, у яких є дитина, котра має тяжку хворобу або дружину (батька) з інвалідністю. Люди, які мають на вихованні дітей-сиріт. Також сюди відносять осіб, які доглядають тих, хто потребує постійного нагляду. Чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину та чиї другі половини вже служать у лавах ЗСУ. Також від служби може бути звільнено родичів українців, які загинули або зникли в зоні проведення АТО/ООС. Нардепи та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники різних структур, пов’язаних із ЗСУ, у тому числі і військкоматів. Студенти та студентки, які навчаються на денній чи дуальній формі освіти. Сюди ж відносять науковців та педагогів, які працюють на ставці вище 0,75.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що можливість відстрочення від мобілізації одержала ще одна категорія чоловіків.

Крім цього, ми писали, які хвороби завадять призовникам стати до лав Збройних Сил України.