Скільки зброї потрібно Україні, і скільки вже отримано – зрозуміла інфографіка від FT

Україна отримала від Заходу набагато менше важкого озброєння, ніж треба

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, який нещодавно назвав умову для припинення війни, чекає від західних партнерів ще більше важкого озброєння, щоб протистояти російській армії на Донбасі.

Аналітики Financial Times підрахували, скільки такого озброєння вже було обіцяно, або передано Україні.

Західні журналісти надали інфографіку, на якій видно, що найінтенсивніше наші партнери надають Україні танки. Понад 270 машин вже доставлено/доставляється в нашу країну, а просили 500 одиниць. З іншими типами озброєнь справи набагато гірші. За інформацією Financial Times, офіційний Київ отримав/отримає в всього 50+ ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) великої дальності з 300. Ледве краще Захід постачає нам гаубиці калібром 155 мм (Київ запросив 1000 гармат, а отримав/отримає 250+).

Скільки зброї Україна запитує, і скільки Захід уже надав чи пообіцяв надати

Ця інфографіка показує, що Україні все ще потрібно чимало важкого озброєння, яке може вплинути на результат війни на сході країни.

До речі, кількість важкої зброї, якої потребує Україна, опублікував 13 червня у Twitter Подоляк.

Зазначимо, в Україні очікують збільшення постачання західного озброєння після зустрічі "Рамштайн-3", яка відбудеться 15 червня у Брюсселі. Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", чому ця зустріч має велике значення для України.