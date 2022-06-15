Українські винахідники розробили "плащ-невидимку" від тепловізорів: Могилевська представила розробку (відео)

Даний винахід врятує життя нашим захисникам

Українські винахідники створили унікальний плащ-суперзахист від тепловізорів, який назвали Сupol.

Представила цю розробку відома українська співачка Наталія Могилевська, яка розмістила відео про "плащ-невидимку" на своєму офіційному каналі в YouTube.

Сupol являє собою костюм-плащ, який здатний блокувати випромінювання тепла, роблячи воїнів непомітними для противника. У комплект входять плащ, бахили та одна рукавичка. Українські військові із захопленням сприйняли новинку, зазначивши, що цей винахід реально здатний врятувати їм життя. Цей плащ рекомендується для використання розвідкою, снайперами, саперами та штурмовими групами.

Зйомка бійців через тепловізор

Могилевська закликала українців допомогти нашим захисникам на фронті та закупити ці комплекти для українських воїнів.

"Такого ще немає в Україні! Завдяки куполу снайпер може не міняти місце дислокації по 3-4 дні. Вже кілька партій плащів було відправлено на фронт за нашої підтримки з фондом Олени Масориної, яка працює над їх розробкою та постачанням у зону бойових дій. До нас вже приєдналися "95 квартал", Коля Сєрга, але наших коштів не вистачає, а запитів дуже багато, тому ми шукаємо спонсорів та меценатів та всіх бажаючих, які хочуть приєднатися до нашої справи", – наголосила Могилевська.

Сupol протестував на собі український співак та телеведучий Коля Сєрга, який служить у лавах ЗСУ в Одесі.

"Я вдячний Наталі, яка подарувала мені цей плащ. Від дуже необхідний! Його не бачать у тепловізорі. Так, він великий, важкий, як справжній функціональний прилад, який дозволяє бути непоміченим з висоти безпілотника", — розповів артист.

Реквізити для допомоги військовим у придбанні плаща-невидимки розміщені наприкінці відео:

Реквізити для допомоги військовим у придбанні захисного плаща від тепловізорів

Раніше Могилевська торкнулася теми усиновлення під час війни.

Нагадаємо, Україна розпочала підготовку до пісенного конкурсу "Євробачення-2023".