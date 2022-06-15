Україна отримає військову допомогу від Канади на 9 мільйонів: що входить в новий пакет

Влада Канади зазначила, що готова допомагати Україні цілодобово

У середу, 15 червня, Канада повідомила про новий пакет військової допомоги для України. Наші військові у його рамках отримають замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності.

Як передає The Guardian, на зброю для України Канада виділить 9 мільйонів канадських доларів (майже 225 млн грн).

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Зазначається, що про надання Україні військової допомоги оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд. За її словами, українським військовим передадуть 10 замінних стволів для гаубиць М777, які раніше Україні передали західні партнери.

"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету та безпеки", — зазначила Аніта Ананд.

Нагадаємо, що 15 червня у Брюсселі відбулася чергова зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", чому ця зустріч має величезне значення – і що не так із постачанням озброєння в Україну.

Також ми повідомляли, що аналітики Financial Times підрахували, скільки озброєння вже було обіцяно, або передано Україні.