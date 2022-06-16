Арестович: росія вже трьома шляхами веде "ядерну війну" із Заходом
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кремль застосовує енергетичну, продуктову та міграційну кризу для тиску на Захід
З російською агресією стикається не лише Україна, а й країни Заходу, з якими кремль веде "розтягнуту ядерну війну".
Як пояснив у розмові з правозахисником Марком Фейгіним радник голови Офісу президента Олексій Арестович, у цій війні є три компоненти.
"Вони (росіяни — ред.) сподіваються і серйозно роблять на це ставку, що енергетична, продуктова та міграційна криза по силі впливу на західні демократії дорівнює маленькій переможній ядерній війні", — сказав він.
Арестович додав, що цим росія все одно завдає ядерного удару по Заходу, але "розтягнутий".
Водночас він наголосив, що заяви росіян вказують на те, що у кремлі зрозуміли, що швидкої перемоги їм здобути не вдасться, а тому там налаштовуються на тривале протистояння, яке може тривати роками.
Наприклад, він поставив заяву заступника голови російського Радбезу дмитра медведєва, який сказав, що "України через два роки може і не бути".
Як повідомлялося раніше, Арестович за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що темпи постачання західної зброї не дозволять Україні найближчими місяцями провести масштабний контрнаступ.