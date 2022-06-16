"Рамштайн-3": у США кажуть, що Україна отримає сотні одиниць артилерії

У США розповіли, скільки артилерії отримає Україна після зустрічі у форматі "Рамштайн"

Україна отримає від країн формату "Рамштайн" кілька сотень одиниць ствольної артилерії для більш ефективного протистояння російському вторгненню.

Про це розповів голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час брифінгу за підсумками зустрічі, передає DW.

Міллі зазначив, що росіяни мають значну перевагу в артилерії, але точні цифри називати не став, оскільки вони засекречені. Водночас він додав, що на зустрічі "Рамштайн-3" Україні пообіцяли додаткові артилерійські установки.

"Йдеться, напевно, про 300-400 артилерійських стволів", — зазначив він.

Також він додав, що йдеться саме про ствольну, а не реактивну артилерію, яка буде поставлена окремо

"HIMARS — це лише початок", — підкреслив він.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін додав, що країни-учасниці формату поставлятимуть зброю так довго, скільки це знадобиться.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні, яка включатиме 18 гаубиць і 36 тисяч снарядів до них.