Контрнаступ ЗСУ можна провести швидко: генерал назвав терміни та умову

В українців зараз є темп і бажання вибити росіян із захоплених територій, проте потрібно більше зброї

Українські війська зможуть провести успішний контрнаступ і завершити його до кінця літа, якщо отримувати всю необхідну західну зброю.

Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який з перших днів вторгнення керує обороною Миколаєва та області.

Він попередив, що його інформації може бути недостатньо для того, щоб давати чіткі прогнози. Водночас він зазначив, що активні бойові дії швидко не закінчаться.

"Але знову ж таки: дадуть нам усе озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа", — сказав Марченко.

За його словами, можливо, десь українські захисники програють у часі та дадуть росіянам можливість окопатися більш ґрунтовно, що призведе до того, що контрнаступ триватиме довше.

З іншого боку, генерал зазначив, що не вірив у те, що ЗСУ зможуть вистояти проти тієї кількості військ, які окупанти направили на Миколаївський напрямок.

"Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там, ну бачите, вийшло", — додав він.

Марченко додав, що зараз українським захисникам зараз необхідно "добити" окупантів і для цього вони мають темп і бажання, але не вистачає зброї.

Як повідомлялося раніше, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що темпи постачання західної зброї не дозволять Україні провести швидкий контрнаступ, однак його вистачить, щоб зробити росіянам "дуже неприємно".