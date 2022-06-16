росія виправила свої військові помилки: що це означає для України

Російські військові змінили підхід до ведення війни в Україні за понад сто днів після вторгнення

росія вчиться на своїх помилках і змінює тактику бою. Якщо на початку вторгнення головною помилкою була недооцінка України та її армії, настроїв суспільства, то після опору росіяни змінили підхід

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів нардеп Сергій Рахманін, який також є членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Після того, як росія отримала відсіч та зрозуміла, що без підтримки зсередини України її сил не вистачить для боїв на великій площі, вони звузили активну фазу війни до Донбасу.

"Перша помилка, яку виправили росіяни: максимально зменшили відстань між авангардом та тилом", — розповідає Рахманін, таким чином система забезпечення не віддаляється від бойової частини. Для українців це ускладнило знищення колон ворога та зменшило шанс того, що бойові частини росії зупинятимуться через брак палива та боєкомплекту.

Другий момент вони почали координувати свої дії. Також лінія фронту із ворогом не розтягнута, вона вузька і за рахунок великої кількості артилерії та боєприпасів вони ведуть вогонь дуже щільно.

Раніше "Телеграф" публікував карти бойових дій, згідно з якими росії вдається просуватися у бік Слов’янська та на Бахмутському напрямку шляхом постійних обстрілів. Для контрнаступу Україні не вистачає військової сили — озброєння, вважає український генерал Дмитро Марченко.