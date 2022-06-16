На Донбасі щодня гинуть від 200 до 500 українських військових - Арахамія

Українські воїни готові воювати — не вистачає зброї

Втрати України у війні проти росії зросли за останні два тижні і досягли тисячі людей пораненими та вбитими на день.

Такі цифри озвучив нардеп та голова українського представництва на переговорах з росією Давид Арахамія під час візиту до США, пише Axios. Він очолює українську делегацію у Вашингтоні, яка покликана допомогти Україні швидше отримувати військову допомогу від Америки.

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Арахамія повідомив, що в середньому на фронті гинуть від 200 до 500 українських військових щодня, а поранених побільшало. Переламати ситуацію може озброєння, адже в Україні є кваліфіковані військові, котрі можуть контратакувати російських солдатів, але не вистачає зброї для цього.

Для продовження боротьби на Донбасі Україна має сили — зазначив Арахамія, повідомивши, що в армію Україна завербувала мільйон людей, потенціал є ще на два мільйони.

Нагадаємо, в Україні також озвучили, що не лише зброя, а й нестача боєприпасів є для українських військових серйозною проблемою. Вони обороняють Україну під щільним вогнем, тоді як росія спочатку б’є ракетами, потім артилерією та танками, а лише потім відправляє піхоту до населених пунктів, які намагається захопити.

Раніше "Телеграф" писав, що Україні на зустрічі "Рамштайн-3" пообіцяли ще кілька сотень одиниць артилерії.