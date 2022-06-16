Виїхати з України з "білим квитком" можна, але не всім

"Білий квиток" не завжди дає гарантію виїзду з країни під час воєнного стану

Через повномасштабне вторгнення рф в Україні проходить загальна мобілізація. Виїхати за кордон можуть лише певні категорії чоловіків мобілізаційного віку від 18 до 60 років, у тому числі ті, які мають на руках так званий "білий квиток".

"Телеграф"розбирався, хто з чоловіків мобілізаційного віку може залишити Україну з "білим квитком".

Придатність за станом здоров’я визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), за підсумками якої громадянину можуть винести кілька висновків.

Види "білих квитків"

Категорія "В" (обмежена придатність) — такі громадяни вважаються обмежено придатними до військової служби. Це означає, що у мирний час їм може бути протипоказана служба в армії, а в воєнний час їх можуть мобілізувати.

— такі громадяни вважаються обмежено придатними до військової служби. Це означає, що у мирний час їм може бути протипоказана служба в армії, а в воєнний час їх можуть мобілізувати. Категорія "Г" (тимчасова непридатність) означає, що громадяни не підлягають військовій службі тимчасово. Залежно від серйозності захворювання відстрочку можуть давати від 6 до 12 місяців.

означає, що громадяни не підлягають військовій службі тимчасово. Залежно від серйозності захворювання відстрочку можуть давати від 6 до 12 місяців. Категорія "Д" (повна непридатність) — особи, які повністю звільнені від служби в армії за станом здоров’я.

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України (від 14.08.2008 № 402), перші дві категорії громадян під час воєнного стану можуть бути мобілізовані та нести службу в тилу.

Виїхати за кордон можуть лише чоловіки з третім типом "білого квитка" — непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Крім того, законно перетнути кордон України можуть чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Також нещодавно влада ухвалила рішення, що за кордон можуть виїжджати водії, залізничники та спортсмени, проте термін перебування для них обмежений.

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З іншими категоріями військовозобов’язаних, які можуть законно перетинати державний кордон, можна ознайомитись у нашій статті.

Раніше "Телеграф" розбирався, за яких хвороб видають "білий квиток".