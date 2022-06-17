Ворог атакує Донбас відразу за дев’ятьма напрямками: свіжі карти боїв в Україні

Важче за все поки на Донбасі

В Україні тривають локальні та масштабні бої на різних відрізках фронту. Поки ЗСУ очікують на постачання західної зброї, яка може переламати хід війни, їм доводиться хитрувати і давати ворогові відсіч тими засобами, що є.

Згідно з аналітикою співробітників Інституту вивчення війни, станом на ранок 17 червня фронтова картина практично незмінна. Найскладніше зараз припадає на Донбас, також починає активізуватися південний напрямок, особливо поряд з Херсоном. Більше деталей розповість "Телеграф".

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Зазначається, що армія рф не залишила надій на захоплення Донбасу, а також частини Харківської області. Саме східному відрізку фронту противник приділяє найбільшу увагу, атакуючи відразу з багатьох напрямків.

Свіжі карти боїв в Україні 17 червня

Донбас

Свіжі карти боїв на Донбасі 17 червня

Першочерговим завданням окупантів наразі є руйнування українських наземних ліній зв’язку. Найбільше вони це роблять поряд із Лисичанськом. В цілому ж найактивніші бої йдуть одразу в дев’яти напрямках: Попасна-Комишуваха, Попасна-Берестово, Попасна-Світлодарськ, Попасна-Миколаївка, Комишуваха-Тошківка, Богородично-Слов’янськ, Сєверодонецьк-Метьолкіне, Сєверодонецьк-Лисичанск, Ізюм-Слов’янськ.

Варто зазначити, що росіяни почали "дробити" свої підрозділи на дрібніші, щоб вести наступальні операції. Здебільшого вони працюють у денний час, не ризикуючи йти проти ЗСУ у нічний час доби.

Свіжі карти боїв під Сєверодонецьком 17 червня

У Сєвєродонецьку теж точаться активні бої, українські захисники намагаються утримати населений пункт під контролем, хоча тиск з боку росіян і є колосальним. Цілком імовірно, що ворог спробує захопити Метьолкіно та Сивротин — це може допомогти їм відтіснити ЗСУ вздовж Сіверського Дінця. Проте, українці все ще утримують частково переправу через річку, зберігаючи для себе важливий логістичний шлях.

Додамо, що при цьому окупанти заявили, нібито під їхній контроль перейшло відразу кілька населених пунктів — Новолуганське, Луганське, Шахтарськ та Розсадки (Бахмутський напрямок). Бої на північно-західному напрямку від Слов’янська були неуспішними для росіян.

Харківщина

Свіжі карти боїв у Харківській області

Наші захисники планують піти у контрнаступ поруч із Ізюмом. Інформатори противника стверджували, ніби ЗСУ налагодили понтонні переправи через Сіверський Донець десь за 26 км від міста. Це підтверджує й активний артилерійський вогонь у цей бік від окупантів. Цілком імовірно, що українські воїни сподіваються відрізати росіян від районів Ізюму та Лиману.

Також стало більш "спекотно" поряд із самим Харковом. Велись бої на Харківському шосе, а також у Терновій та Рубіжному. Зазначимо, що наші захисники дають відсіч приблизно за 45 км від обласного центру.

Південь

Свіжі карти боїв під Херсоном

На окупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей росіяни продовжують зміцнювати свої позиції, хоча ЗСУ і ведуть точкові контрнаступи. Поки що не вдалося порушити оборонні конструкції ворога поруч із Безводним та Іщенками, які розташовані неподалік Давидова Брода.

На знак помсти за просування на південній ділянці фронту росіяни активно обстрілюють кордон Миколаївщини та Херсонщини.

Також точаться деякі бої на Запорізькому напрямку — там українських військових намагаються стримати від контрнаступу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Запорізькій області у росіян почалася паніка. Все тому, що партизани згодували противнику отруєну черешню — саме зі знаменитої черешневої столиці Мелітополя.