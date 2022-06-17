Мобілізація продовжується: яких лікарів мають пройти призовники під час медкомісії

Висновки лікарів із приватних клінік не впливають на проходження медкомісії

В Україні майже до кінця літа продовжено загальну мобілізацію. Під неї потрапляють чоловіки призовного віку – від 18 до 60 років, які не мають протипоказань за станом здоров’я до служби. Чи є такі в наявності, чи відсутні, визначають члени спеціальної військово-лікарської комісії, огляд якої має пройти кожен призовник.

За словами адвоката Дмитра Циплицького, особливості здоров’я кожної людини, яку готові взяти на фронт, мають бути враховані під час медкомісії. Більше деталей фахівець розповів під час спілкування із "Телеграфом".

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Циплицький підкреслив, що статус "непридатна" людина, котра підлягає мобілізації, може отримати лише за результатами військово-лікарської комісії. Жодні довідки з державних або приватних клінік, які нібито принесені замість огляду, не є підставою для отримання "білого квитка".

"Таку довідку можна лише надати медикам ВВК у консультативних цілях, щоб спростити їм процес встановлення чіткого діагнозу", — зазначає юрист.

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Також він пояснив, які лікарі мають оглянути призовників та винести свій вердикт. Членами ВЛК є хірург, терапевт, невропатолог, дерматолог, офтальмолог, ЛОР та стоматолог. Якщо людина має додаткові медпоказання, вона має пройти ще й обстеження у профільного фахівця.

Коли огляд закінчується, кожен медик вписує своє рішення до спеціальної облікової картки про придатність або непридатність людини для призову. Є три варіанти, які можуть бути використані лікарями: придатний, тимчасово непридатний або повністю непридатний до термінової військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з якими хворобами найчастіше людям відмовляють у військовій службі.

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