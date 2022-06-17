Україна здобула другу після битви за Київ важливу перемогу - Піонтковський

Україна здобула ще одну важливу перемогу, довівши Заходу свою риторику

Захід більше не примушуватиме Україну до підписання невигідних для неї угод із російською федерацією.

Про це на своїй сторінці у Твіттері написав політолог-публіцист Андрій Піонтковський, наголосивши, що це однозначно є перемогою України, при чому вже другою після битви з окупаційною армією за українську столицю — місто Київ.

"16 червня Україна здобула другу після Битви за Київ системну військово-політичну перемогу над росією. Набагато важливішу, ніж взяття Херсона, наприклад, яке також вже не за горами. Захід більше не примушуватиме Україну до підписання невигідних для неї угод з росією", — пояснив він.

Варто нагадати, що після візиту до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, французького президента Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який відбувся у четвер, 16 червня, більшість аналітиків висловлювали побоювання щодо того, що провідні європейські чиновники знову схилятимуть українського президента Володимира Зеленського до поступок країні-агресору в обмін на ймовірне членство в Європейському Союзі.

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Проте, згідно із підсумками зустрічі, жодних заяв щодо необхідності домовлятися, а також повернутися до переговорного процесу з росією іноземними чиновниками зроблено не було. Натомість європейські лідери висловили повну підтримку Україні у її протистоянні ворогу та виступили за кандидатство України в Європейському союзі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відбувалася зустріч Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса із президентом України Володимиром Зеленським та які головні заяви під час свого візиту до Києва, вперше з початку повномасштабного вторгнення росії, зробили європейські лідери.