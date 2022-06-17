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Україна здобула другу після битви за Київ важливу перемогу - Піонтковський

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Український лідер Володимир Зеленський та кривавий агресор путін Новина оновлена 17 червня 2022, 12:21
Український лідер Володимир Зеленський та кривавий агресор путін

Україна здобула ще одну важливу перемогу, довівши Заходу свою риторику

Захід більше не примушуватиме Україну до підписання невигідних для неї угод із російською федерацією.

Про це на своїй сторінці у Твіттері написав політолог-публіцист Андрій Піонтковський, наголосивши, що це однозначно є перемогою України, при чому вже другою після битви з окупаційною армією за українську столицю — місто Київ.

"16 червня Україна здобула другу після Битви за Київ системну військово-політичну перемогу над росією. Набагато важливішу, ніж взяття Херсона, наприклад, яке також вже не за горами. Захід більше не примушуватиме Україну до підписання невигідних для неї угод з росією", — пояснив він.

Варто нагадати, що після візиту до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, французького президента Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який відбувся у четвер, 16 червня, більшість аналітиків висловлювали побоювання щодо того, що провідні європейські чиновники знову схилятимуть українського президента Володимира Зеленського до поступок країні-агресору в обмін на ймовірне членство в Європейському Союзі.

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Проте, згідно із підсумками зустрічі, жодних заяв щодо необхідності домовлятися, а також повернутися до переговорного процесу з росією іноземними чиновниками зроблено не було. Натомість європейські лідери висловили повну підтримку Україні у її протистоянні ворогу та виступили за кандидатство України в Європейському союзі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відбувалася зустріч Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса із президентом України Володимиром Зеленським та які головні заяви під час свого візиту до Києва, вперше з початку повномасштабного вторгнення росії, зробили європейські лідери.

Теги:
#Росія #Переговори #Перемога #Поступки #Андрій Піонтковський