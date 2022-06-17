Удар по кораблю окупантів "Василь Бех": стали відомі нові подробиці

Більше судно не зможе забезпечувати росіян озброєнням

Українські захисники щедро діляться новими деталями щодо ураження ракетою російського буксира "Василь Бех" у Чорному морі. Як відомо, ракета військовослужбовців південних підрозділів ЗСУ потрапила по кораблю поблизу острова Зміїній у п’ятницю, 17 червня.

Більше подробиць розповіли у пресслужбі оперативного командування "Південь", передає Одеська міськрада. Згідно з повідомленням наших бійців, завдяки прицільному удару росіяни зазнали значних втрат в особовому складі.

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Відомо, що під час пожежі загинуло близько 70% екіпажу. Всього на кораблі на кшталт "Василя Беха" призначено мати 26 моряків. Це означає, що втрати становлять щонайменше 18 осіб. Доля решти поки що невідома, ймовірно, вони також загинули.

Представники ОК "Південь" наголосили, що буксир постійно працював біля острова Зміїний та підвозив окупантам озброєння, боєприпаси та нових людей. Завдяки протикорабельній ракеті його роботу тепер "зупинено".

Момент влучення ракети

Стан корабля українські захисники описали ємним словосполученням "плаваючим вогнищем".

Варто зазначити, що ворожі кораблі намагаються проводити пошуки та рятувальну операцію щодо залишків екіпажу "Василя Беха". Наскільки вони успішні, поки невідомо.

До речі, ця доба принесла чимало хороших новин про втрати окупантів. Так, наприклад, у Білгородській області розбився один із російських бойових літаків. На жаль, пілот встиг катапультуватися, проте одиницю техніки росіянам точно не врятувати.