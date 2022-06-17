Фото наляканих Шольца та Макрона у Києві стали трендом мережі: найкращі приколи та меми
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Візит до столиці України відкрив очі європейцям на те, що таке війна
У четвер, 16 червня, Україна вже 113-й день воювала за свою незалежність від агресора, і цей день став історичним — знаковий візит до Києва здійснили президенти Франції та Румунії Емманюель Макрон та Клаус Йоханніс, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драгі. Але не обійшлося без казусів: під час їхньої спільної прес-конференції в небі почувся сильний гул, і реакція іноземців на нього повеселіла українців.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов встиг зняти на фото обличчя Макрона та Шольца, а також спокійного президента України Володимира Зеленського, і ці світлини завірусилися у соціальних мережах.
Коли в небі щось зашуміло, Макрон і Шольц зняли навушники та прислухалися, дивлячись у небо. На їхніх обличчях можна побачити якщо не страх, то, принаймні, настороженість і побоювання.
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Зеленський же відреагував спокійно, — через майже чотири місяці війни, після спроби штурму Києва і низки ракетних обстрілів можна до будь-чого звикнути.
Варто зауважити, що порівняння облич політиків є дуже показовим.
У соціальних мережах швидко розтиражували знімки, особливо популярні вони стали в TikTok.
"Зеленський, — кремінь", "Ще гості сьогодні чули сирени, теж добре", "Вова вже звик, а "партнери" на стрьомі", "Яка витримка у нашого президента!", "Як вони одразу свою "стурбованість" напружили", "Може тепер щось дійде…", "Наш і оком не моргнув", "Памперси одягли?", — серед іншого, пишуть у коментарях у Facebook.
Як повідомляв "Телеграф", у рамках свого візиту Макрон, Шольц та Драгі відвідали розбитий війною Ірпінь.