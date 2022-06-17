У Зеленського зробили неприємну для кремля заяву по Криму
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Після 24 лютого ситуація змінилася
Повернення Криму, який зараз тимчасово окупований росією, можливе і військовим шляхом, адже після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ситуація змінилася.
Про це розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
Ташева зазначила, що питання Криму після 24 лютого та підходи до повернення територій змінилися, а українська влада розглядає варіант с деокупацією півострова військовим шляхом.
"Питання використання різних асиметричних заходів, в тому числі й елементів військових. вони не виключалися у Стратегії деокупації й реінтеграції. Питання Криму після 24 лютого і підходи до повернення територій теж змінилися", — сказала Ташева.
Ташева додала, що для повернення Криму буде використано всі можливі методи.
"І, звісно, що для повернення територій будемо використовувати абсолютно всі методи, які на цей час, тобто на момент "Х", назвемо його так, будуть нам потрібні для повернення цієї території", — заявила постійна представниця президента України в АР Крим.
Раніше повідомлялося, що в Україні пригрозили знищити "Кримський міст", а наша розвідка навіть здобула технічну документацію по цьому об’єкту стратегічної інфраструктури.