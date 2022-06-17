Це дає їм можливість просуватися: експерт пояснив, у чому головна перевага армії РФ

Особовий склад ворожої армії має дуже низький рівень підготовки

Російська влада поповнює свою армію, яка воює проти Сил оборони України, контрактниками, резервістами та призовниками й саме у живій силі та озброєнні найбільша перевага противника.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

За словами військового експерта, армія РФ робить ставку на постачання боєприпасів та озброєння залізничними шляхами, а також намагається скоротити ризики логістичного забезпечення.

Тим часом російська влада продовжує мобілізувати для війни в Україні все більше людей, у тому числі з так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Російська армія поповнюється контрактниками, резервістами, призовниками. Коли ми говоримо про поповнення шляхом мобілізації з так званих "ДНР" та "ЛНР" – це лише одна зі складових і не найзначніша", — зазначив Згурець.

Експерт підкреслив, що на руку Україні грає жорстка система управління російськими військами — мова про контроль, та багато бюрократії. А також низька ефективність батальйонно-тактичних груп як наслідок слабкої підготовки особового складу.

А от проти України — перевага у живій силі та озброєнні, зокрема артилерії та авіації росіян. Саме це, на думку військового експерта, дозволяє ворожій армії просуватися за низкою напрямків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти на Донбасі зранку 17 червня атакували Сили оборони України одразу на дев'ятьох напрямках. Найважче було поблизу Лисичанська.

При цьому, на переконання голови Міноборони Олексій Резнікова, нова американська зброя дозволить Україні не тільки вибити росіян з Донбасу, а й повернути Крим, анексований російською федерацією.