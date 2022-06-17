"Вона вже вдома": з російського полону звільнили відому волонтерку та медика

Хорошу новину повідомив президент України

У п’ятницю, 17 червня, на 114-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо, що з полону росіян звільнили "Тайру" – українського медика та волонтерку Юлію Паєвську.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, повідомляє офіційний telegram-канал глави держави.

Зеленський, розповідаючи українцям про головні новини дня, відзначив звільнення з полону парамедика.

"Завершується ще один тиждень протистояння. Маємо сильні рішення для України. Єврокомісія підтримала кандидатство. Переговори в Києві з європейськими лідерами. Ще сьогодні – візит Бориса Джонсона. І, звичайно, особливо радий повідомити, що звільнено "Тайру" – українського медика й волонтерку Юлію Паєвську, вона вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей і щоб отримати ще більше позитивних рішень для України", — написав Зеленський.

Нагадаємо, міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на прикладі "Тайри" розповіла, як росіяни брешуть про полонених. У росії показали медика по ТБ, проте в обмінні списки вносити її не хотіли.

Раніше повідомлялося, що Київ та москва провели обмін тілами загиблих солдатів.