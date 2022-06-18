Російсько-українська війна може тривати роками: Горбулін пояснив, чому це влаштоввує і путіна, і "колективний Захід"

Війна росії проти України у нинішньому вигляді влаштовує і російське керівництво, і дуже багато країн Заходу

Важка, виснажлива і тривала війна між Україною та росією у тому вигляді, як нова зараз триває, вигідна як російському диктатору володимиру путіну, так і багатьма країнам Заходу, хоч і не всім.

Таку думку висловив голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень, перший віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горлубін у статті, опублікованій у виданні "LB.ua".

"Російсько-українська війна може тривати роками, в чому був би зацікавлений "колективний Захід". Адже це передбачає незначне зменшення рівня благополуччя Заходу у якості плати за кровопролиття українців, що стоять між РФ і Заходом та утримують спокій останнього", — вважає Володимир Горбулін.

Говорячи про те, чому нинішнє становище речей цілком влаштовує путіна, він перерахував декілька фактів.

"Західний світ як глобальний опонент, дозволяє йому просуватися вглиб України, навіть, обходитися без потреби оголошення загальної мобілізації. Захід дозволяє заробляти на нафті й газу майже мільярд доларів щодня (за 100 днів війни рф заробила 93 млрд євро); красти в Україні зерно та блокувати порти, щоб розповсюдити голод на помітну частину планети; обходити санкції та укладати через цивільні підприємства контракти для поповнення комплектуючими свої озброєння та навіть масово скуповувати через підставні фірми супутникові знімки", — констатує Володимир Горбулін і додає: "Захід вагається – судити путіна чи зателефонувати йому, і це подобається кривавому диктатору. Ядерний шантаж діє, якщо в Європі побоюються його дратувати".

Мало того, відзначає він, є країни, що цілком свідомо бажають путіну перемоги у війні з Україною.

"Бо коли міністр оборони Китаю висловлюється, що Сполучені Штати "затягують конфлікт" між росією та Україною шляхом надання зброї та підтримки, то це не тільки надихає путіна на масові вбивства та знесення цілих житлових кварталів у містах, а й дозволяє цинічно посміхатися, зокрема, наданням різних почестей підрозділам, що ґвалтували, катували й нищили цивільних людей", — пише пан Горлубін.

Разом із тим він перерахував і країни, які розуміють, що навіть незначна перемога рф у вигляді окупованих в 2022 році територіях є ознакою слабкості Заходу та передвісником ще більшої війни після того, як росія остаточно оговтається від березневої поразки — це США і Великабританія. А також країни Центральної, Східної Європи та Балтії які побоюються падіння України та вторгнення – саме тому так охоче діляться озброєнням.

Врешті решт, пише Володимир Горбулін, такий паритет вигідний кремлю, оскільки дозволяє на тлі недосконалих санкцій таємно підживлювати свою воєнну машину та проводити приховану мобілізацію із розрахунком збільшити рівень загрози для усіх. Але передусім для України, яка вже стала "кісткою у горлі путіна".

Як повідомлялося, військовий аналітик із Азербайджану Агіль Рустамзаде висловив думку, що якихось розгромних військових перемог України над росією не повинно бути, інакше може статися катастрофа.