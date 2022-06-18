росія стягує сили до Сєвєродонецька, але втрачає позиції в інших місцях: свіжа карта боїв в Україні

Окупанти намагаються відтіснити українських військових на кількох напрямках

росія, володіючи великими запасами живої сили, розгортає додаткові сили підтримки свого настулу в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Стягують танки, бронетранспортери, обладнання із Сватового.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ворог зосередив для захоплення міст переважну більшість бойових сил за рахунок інших напрямків, але це не заважає росіянам зазнавати тяжких втрат.

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Атаки на Сєвєродонецьк, як і спроби перерізати лінії сполучення з Лисичанськом з боку Слов’янська (північ) та з боку Бахмута (південь) продовжуються. Українські військові, ймовірно, контрнаступають неподалік Ізюма, щоб відвернути росвійська від атак у бік Слов’янська та порушити лінії постачання. На півдні України росія продовжує перегруповуватися та перекидати сили, українські захисники атакують окупантів.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ворог продовжує атакувати Сєвєродонецьк та селища на його околиці — українські сили відбили атаку на Метьолкіне та Сиротине. Ворог стягує до району додаткові сили, включаючи живу силу та артилерійські системи. Під атакою також Тошківка на західному березі Сіверського Дінця.

Карта боїв у Сєверодонецьку та населених пунктах навколо

Росвійська атакують населені пункти вздовж лінії постачання військ на Лисичанськ. Вони без успіху штурмували Золоте, інші населені пункти Бахмута. Також стягують сили для атак у бік траси. Вони можуть спробувати форсувати річки на південний схід від Лимана, щоб завадити лініям постачання навколо Сіверська. Напередодні українські сили зруйнували понтонний міст біля Білогорівки.

Ворог намагається просунутися від Ізюму на південний схід до Слов’янська, їм не вдалося захопити Богородичне. При цьому українські сили витіснили російські війська з Дмитрівки на південний захід від Ізюма.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

Харків

Окупанти все ще намагаються відтіснити українські війська від кордону та збираються відновити наступ у районі Тернова-Рубіжне. Джерела дослідників повідомляють про зусилля росіян зі зупинки просування українських сил у бік Ізюму. Зазначається, що контрнаступ покликаний не лише відтягнути російські сили від наступу на Слов’янськ, а й завадити лініям постачання окупантів. Ракетні обстріли міста та області продовжуються, у регіоні росіяни використовують багато артилерії проти українських міст та сіл.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

На Херсонщині українська авіація продовжує знищувати російські укріплення та склади. Вдалося знищити також і корабель "Василь Бех" біля острова Зміїний — росіянам не допомогло ППО, яке туди перевезли. Українських військових у районі обстрілюють.

У Запорізькій області ворог стягує сили у Василівці та Пологах. Частину підрозділів перемістили до Мелітополя, також планується переведення з Енергодару. Дослідники припускають, що ворогові не вистачає комбатантів для ведення наступу та зміцнюють передові позиції.

Карта боїв на півдні

Як раніше писав "Телеграф", радник голови ОП Олексій Арестович назвав українську армію найоснащенішою армією у світі, але вказав на суттєву нестачу. Експерти також зазначають, що для закінчення війни потрібно звільнити всі окуповані землі, включаючи Крим.