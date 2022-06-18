Скільки триватиме мобілізація в Україні та кого можуть викликати повісткою

Про особливі обставини військкомам потрібно повідомляти особисто

В Україні триває процес мобілізації і вона не закінчиться поки що підрозділи Збройних сил України та інших формувань потребуватимуть доукомплектування.

Про це розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник, зазначивши, що розбивати мобілізацію на різні етапи недоцільно. Нагадаємо, що умовно її поділяють на чотири етапи, другий з яких йде зараз. Під час перших двох до лав ЗСУ та Сил оборони залучають в основному людей, що служили, або з військовим досвідом. Третій та четвертий мають на увазі призов раніше не мобілізованих випускників військових кафедр та інших громадян, які не мають обмежень.

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Кого можуть мобілізувати в Україні

Встати на захист України від російських окупантів можуть як чоловіки, так і жінки.

За законом мобілізувати можуть всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які зобов’язані отримавши повістку з’явитися до територіального центру комплектації або у військові частини у строки, зазначені у повістках або визначені командирами частин.

Не кожна повістка має на увазі мобілізацію — часто вона потрібна лише для уточнення даних та проходження медкомісії. Вона визначає ступінь здоров’я чоловіка чи жінки.

Якщо є особливі умови, наприклад, інвалід на утриманні або чоловік є батьком одинаком — про це потрібно повідомити в ТЦК самостійно.

Жінок можуть мобілізувати лише за їхнім бажанням. Для того, щоб стати добровольцем, потрібно володіти певними спеціальностями.

Раніше "Телеграф" писав, що при проходженні медкомісії перед мобілізацією людина проходить сім лікарів та додаткових спеціалістів за потреби.