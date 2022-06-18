Залп на честь Бориса Джонсона: як ЗСУ британськими гаубицями нищать окупантів (ефектне відео)

Бійці ЗСУ не перестають радувати українців гарними новинами та показувати ефектну роботу своїх підрозділів у бою з окупантами

Українські захисники, які боронять землі країни від ворога у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України, за допомогою британських гаубиць ліквідували російський танк і дві бойові машини піхоти. Уникнули покарання за звірства проти мирних українців не вдалося навіть екіпажу.

Про це у суботу, 18 червня, на своїй сторінці в соцмережі повідомив пресцентр ДШВ ЗСУ, відзначивши, що успішну роботу зі знищення окупантів провели воїни-артилеристи 81 окремої аеромобільної бригади. Захисники вміло відпрацювали на британських польових причіпних гаубицях, завдяки чому поповнили чергу до пекла ще кількома російськими військовими злочинцями.

"На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку та живу силу рашистів. Зокрема, були перетворені на металобрухт один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами", — зазначається в тексті повідомлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вперше за 115 днів протистояння російському ворогу, озвучили втрати української техніки. Загалом у боях з окупантами українські захисники втратили близько 1300 бойових машин піхоти, 400 танків, 700 артилерійських систем.