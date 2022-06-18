Данілов спростував гучну заяву про цифри втрат українськиїх військ

За словами секретаря РНБО, не можна "жонглювати цифрами", коли йдеться про загиблих

Деякі діячі говорять про великі втрати України на фронті, проте ці особи не мають доступу до відповідної інформації.

Про це в інтерв'ю для видання "Ліга.net" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, він не володіє інформацією щодо того, чим ці заяви могли бути спровоковані, проте наголосив, що тим, хто їх робить, "потрібно відповідати за свої слова.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть — ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію. І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", — пояснив Данілов.

Нагадаємо, що раніше глава української переговорної делегації та народний депутат Давид Арахамія виступив із заявою про те, що на Донбасі кожного дня Україна втрачає до 1000 воїнів, і від 200 до 500 з них є загиблими.

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Також відзначимо, що крім Арахамії, втрати української армії коментував і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який заявив, що Збройні сили України щодня втрачають близько 100-200 захисників.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення росії на територіях, які тимчасово були захоплені окупантами, ворожа армія вбила більше 12 тисяч мирних українців. При цьому дотепер залишається невідомою кількість вбитих цивільних в українських містах та селах, які досі залишаються у блокаді росіян.