В Україні створили "Книгу катів": збирають усі злочини росіян

Основна ідея проєкту – зібрати свідоцтва проти російських військових

В Україні запустили в роботу електронний ресурс під назвою "Книга катів українського народу". Він спрямований на збирання фото- та інших доказів скоєння військових злочинів російськими окупантами на території України.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна використає надану інформацію для того, щоб знайти всіх, хто доклав руку до мук українських громадян, і покарати їх. Про відкриття проєкту урядовець повідомив у особистому Telegram-каналі.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Як зазначив Єрмак, модератори сайту перевіряють дані, які вони отримують, і намагаються зробити інформацію про злочинців якомога детальнішою.

Так виглядає велика сторінка сайту

За інформацією на самій"Книзі катів..." наразі в Україні офіційно розслідується близько 1,7 тис. справ щодо військових злочинів російських солдатів і офіцерів. Це і цілеспрямоване знищення житлових будинків, і вбивства (разом із тортурами) мирних українців, і неконтрольоване мародерство на тимчасово окупованих територіях.

"Розслідування тільки почалися і продовжуватимуться, поки не виявиться останній кат", — наголошують творці проєкту.

На сайті є спеціальний пошук

Слід зазначити, що на сайті є віконце, через яке можна подати відому вам інформацію про тих, хто вчиняє військові злочини проти України.

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Посилання веде на спеціальний Telegram-бот, який і допоможе вам правильно повідомити всі дані про представників армії рф, які так чи інакше доклали руку до геноциду українського народу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, на який злочин, що носить частково ядерний характер, нещодавно пішла росія. Інцидент пов’язаний із запуском крилатих ракет з інфраструктури України.

Також ми писали, що позиватися проти рф збираються представники десятків країн.