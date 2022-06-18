Україна знову обмінялася полоненими з росією: скільки наших удалося повернути

Усі повернені українці є громадянськими та перебували у полоні незаконно

Україна повернула на підконтрольні території ще п’ятьох громадян, які перебували в полоні у російських окупантів.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО), усі п’ятеро є цивільними особами та були взяті в полон незаконно.

Зазначається, що обмін проводився за формулою 5 на 5. Четверо українців потрапили в полон до росіян під час боїв у Київській області, з них троє під час окупації Гостомелю.

Окрім них на батьківщину було повернуто тіло загиблого українського військовослужбовця.

"Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців продовжується", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 17 червня стало відомо, що з російського полону повернули відомого українського медика та волонтера Юлію Паєвську (позивний "Тайра"), яку окупанти захопили у Маріуполі ще у березні. Жінка наразі вже перебуває на підконтрольній Україні території.

Варто зазначити, що її росіяни довго "не помічали" у списку військовополонених, однак це не заважало їм знімати пропагандистські ролики за її участю.