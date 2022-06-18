Зеленського намагалися вбити кілька разів: Данілов озвучив цифру

Росіяни як мінімум 5 разів робили замах на життя президента України

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було здійснено п’ять спроб вбити президента Володимира Зеленського.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов у інтерв’ю виданню The Globe and Mail.

За словами секретаря РНБО, усі п’ять замахів на главу держави було скоєно наприкінці лютого та на початку березня. Данілов не став розкривати подробиці терактів, хоча на початку повномасштабної війни він публічно говорив про загін кадирівських бойовиків, яким було доручено вбити Зеленського. Цю групу терористів, за словами Данілова, було ліквідовано.

Додамо, що днями про запобігання теракту проти керівників країни повідомили у МВС. Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що теракту вдалося запобігти завдяки інформації, отриманій від оперативних джерел, а більше подробиць можна буде дізнатися лише після закінчення війни.

На початку березня повідомлялося, що для вбивства президента України росія відправила два різні угруповання.

Нагадаємо, напередодні Зеленський оголосив про запровадження візового режиму з росією з липня.