Звільнена з полону "Тайра" записала відеозвернення та подякувала Зеленському

Волонтер жива і знаходиться в безпечному місці

Відомий український військовий медик та волонтерка Юлія Паєвська (позивний "Тайра") після звільнення з російського полону записала перше відеозвернення, в якому подякувала президенту Володимиру Зеленському.

Кадрами її звернення поділився військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі. За його словами, джерела, які передали запис, не вказували, де саме знаходиться Паєвська.

"Я дякую президенту Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все саме так і буде. І всі, хто перебувають зараз по той бік, знають, що все вийде. І всі ми будемо вдома, як удома зараз я", — сказала Паєвська.

Як повідомлялося раніше, Паєвська з 2014 року була волонтером у зоні АТО, а у 2018 році приєдналася до ЗСУ, де деякий час очолювала евакуаційне відділення 61 мобільного шпиталю у Маріуполі.

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У полон до росіян вона потрапила 16 березня при спробі вийти з Маріуполя, після чого окупанти залучали її до зйомок пропагандистських роликів, які крутилися російським телебаченням. Цікаво, що росія намагалася не допустити обміну Паєвської та деякий час "не знаходила" її у списках військовополонених.