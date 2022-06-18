Звільнена з полону "Тайра" записала відеозвернення та подякувала Зеленському
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Волонтер жива і знаходиться в безпечному місці
Відомий український військовий медик та волонтерка Юлія Паєвська (позивний "Тайра") після звільнення з російського полону записала перше відеозвернення, в якому подякувала президенту Володимиру Зеленському.
Кадрами її звернення поділився військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі. За його словами, джерела, які передали запис, не вказували, де саме знаходиться Паєвська.
"Я дякую президенту Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все саме так і буде. І всі, хто перебувають зараз по той бік, знають, що все вийде. І всі ми будемо вдома, як удома зараз я", — сказала Паєвська.
Як повідомлялося раніше, Паєвська з 2014 року була волонтером у зоні АТО, а у 2018 році приєдналася до ЗСУ, де деякий час очолювала евакуаційне відділення 61 мобільного шпиталю у Маріуполі.
У полон до росіян вона потрапила 16 березня при спробі вийти з Маріуполя, після чого окупанти залучали її до зйомок пропагандистських роликів, які крутилися російським телебаченням. Цікаво, що росія намагалася не допустити обміну Паєвської та деякий час "не знаходила" її у списках військовополонених.