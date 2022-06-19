Війна — день 116: окупанти стягнули резерви на Луганщину і готуються до наступу

Оперативно про головне 19 червня

Повномасштабна війна росії проти України триває вже 116 днів. Найскладніша ситуація спостерігається на Донбасі, де противник намагається захопити Сєвєродонецьк та встановити контроль за трасою на Бахмут. За повідомленням голови Луганської ОВА, окупанти стягнули туди всі резерви, а тому найближчими днями бойові дії в районі будуть ставати лише більш запеклими. Інші області України тим часом зазнають масованих ракетних обстрілів, якими росія продовжує руйнувати інфраструктуру нашої країни. Самі ж українці здаватися не збираються і продовжують чинити запеклий опір росіянам не лише на полі бою, а й навіть на окупованих територіях.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 19 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Минулої доби росіяни вбили 1 людину на Донеччині — в Райгородку. Ще 11 людей зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Нагадаємо, що відбувалося 16 червня можна дізнатися у нашому онлайні за четвер: "Війна — день 113: на фронті гаряче, а до Києва приїхали Шольц, Макрон та Драгі".

А про події 17 червня читайте у матеріалі: "Війна — день 114: важкі бої на виснаження та загроза з Білорусі".

З тим, що відбувалося 18 червня, можна ознайомитися у трансляції:"Війна — день 115: росіяни намагаються створити "котел" на Донбасі та обстрілюють міста".