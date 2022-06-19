Чи воюватиме НАТО разом з Україною: військовий експерт розповів про цікаве рішення
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Деяка кількість бійців із країн НАТО вже воюють за Україну проти росії.
Незважаючи на те, що окремі держави-партнери України, і блок НАТО у війну з росією на українській стороні не вступлять, все ж таки є спосіб, за допомогою якого бійці країн-членів Альянсу таки допоможуть Україні захистити свою землю і незалежність, і він вже в певною мірою реалізується — це добровольці.
Таку думку висловив "Телеграфу" військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський.
Він нагадав, що нинішнє керівництво і НАТО, і США неодноразово заявляли, що не мають наміру вступати в російсько-українську війну.
"Виходячи з основних постулатів Північноатлантичного альянсу як виключно оборонного блоку, варіантів, що якась із держав-членів вступить у боротьбу на боці України – немає", — сказав Сергій Грабський.
Водночас він нагадав, що це не заважає НАТО підтримувати консолідовану позицію щодо забезпечення територіальної цілісності, свободи та незалежності України всіма способами, у тому числі постачанням озброєнь, боєприпасів, військової техніки, матеріальних засобів тощо.
Сергій Грабський також додав, що є негласний (або напівгласний) дозвіл добровольцям, у тому числі з країн-членів НАТО, брати участь у відбитті російської агресії на боці України.
"Але говорити про те, що якась з країн НАТО під своїм прапором вступить на бік України у війну проти росії — на сьогоднішній день не доводиться", — резюмував він.
Як повідомлялося, 7 червня у центрі Києва американець Райан Рус вивісив прапори 53 країн, громадяни яких воюють в Україні проти російських окупантів.