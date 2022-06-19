Мобілізація триває: що загрожує військовозобов’язаним жінкам, які не стали на облік

Незнання правил та вимог все ще не звільняє від відповідальності

В Україні до кінця літа триватиме процес загальної мобілізації. У його ході на захист Батьківщини закликаються як чоловіки, і жінки. Останні повинні мати суто конкретну спеціальність, визначену законодавством, яке регулює цей процес.

Як зазначає "НВ", такі жінки мають добровільно стати на військовий облік. Вимога набула чинності ще з 1 квітня 2022 року. Яке покарання буде для тих українок, котрі його не виконають, роз’яснила адвокат Наталія Фещик.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За словами спеціалістки, всерйоз за взяття жінок на військовий облік в Україні мають взятися із середини жовтня цього року. Якщо українка проігнорує цю необхідність, на неї чекає адмінвідповідальність — так само, як і чоловіків.

При цьому Фещик припускає, що, найімовірніше, до осені щось може змінитися у зв’язку зі "надскладною ситуацією в країні".

"Все залежатиме від того, наскільки ми потребуємо оборонної спроможності і, зокрема, людських ресурсів", — наголосила адвокат.

Додамо, що перелік професій для жінок, які вважаються військовозобов’язаними, було скорочено у десять разів у порівнянні з початковим.

Список спеціальностей та професій для військовозобов’язаних жінок

Додамо, що у законі про військовозобов’язаних немає відмінності за статтю людини, тому можливість бути призваним одно визначається як жінок, так чоловіків. "Телеграф" публікував перелік особливостей, через які можуть не забрати до армії.

Також ми подавали список лікарів, яких доведеться пройти мобілізованим у разі призову.