Україна оскаржить перенесення Євробачення-2023: подробиці

В Україні хочуть провести "Євробачення-2023"

У неділю, 19 червня, на 116-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що Україна оскаржить перенесення Євробачення з країни.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі марафону "FreeДОМ ".

За його словами, український уряд дав у зазначені терміни відповіді та гарантії щодо норм безпеки. Крім того, Україна вже надала пропозиції щодо можливих місць проведення пісенного конкурсу, проте організатори вирішили не проводити фестиваль у країні, що воює. За словами Ткаченка, Європейський мовний союз пішов простим шляхом, недооцінив важливість музичного конкурсу для українського народу.

"Ми сподіваємося, що розмова буде продовжена", — зазначив міністр.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra виграв "Євробачення-2022". За правилами пісенного фестивалю тепер Україна має стати господаркою наступного пісенного конкурсу. Проте організатори з міркувань безпеки після комплексної оцінки ситуації в Україні ухвалили рішення провести конкурс у Британії, виконавець якої посів друге місце у 2022 році. Ткаченко заявив, що Україна вимагатиме змінити рішення організаторів пісенного конкурсу, а прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за проведення музичного конкурсу в Україні.