COVID нікуди не подівся: яка зараз смертність після госпіталізації в Україні

Людська популяція поступово адаптується, тому і здається, ніби коронавірус зник

Захворюваність на коронавірус у 2022 році помітно пішла на спад в Україні, проте досі фіксуються смертельні випадки.

Про це лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська розповіла у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За словами лікарки, COVID не зник з початком війни, як багатьом здається, просто зараз поменшало випадків захворюваності та увага українців акцентована на інших проблемах.

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Крім того, додає Голубовська, з’являються нові штами коронавірусу, які зрештою призведуть до того, що людська популяція адаптується до цього збудника.

"Ми вже маємо арсенал лікарських засобів, які досить ефективні, і вже набагато впевненіше почуваємося в лікуванні пацієнтів", — підкреслює вона.

Також інфекціоністка додає, що якщо в період найбільшого загострення коронавірусу в Україні до 12-14% випадків госпіталізації закінчувалися летально, то зараз цей показник становить менше 1%.

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Телеграфу" розповідав, що восени не виключено нове загострення епідемії COVID-19.