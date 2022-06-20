Україна вдарила по газових вишках у Чорному морі, захоплених росією: що відомо

Після удару є зниклі та постраждалі люди

У понеділок, 20 червня, Збройні сили України завдали удару по газових вишках, які росія захопила після анексії півострова Крим.

Першим про це повідомив нардеп з Одеси Олексій Гончаренко, невдовзі після чого інформацію підтвердив голова окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов.

Удару було завдано близько 8 ранку 20 червня, на той момент на бурових платформах було 12 людей, знайшли вже п’ятьох, троє з яких поранено. Пошуки інших продовжуються, окупанти задіяли авіацію, патрульні судна, ФСБ та Міноборони рф.

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Варто зазначити, що рано-вранці 20 червня жителі Одеської області чули багато вибухів з боку Чорного моря. Журналісти припускали, що триває бій за острів Зміїний. Однак пізніше Гончаренко заявив, що насправді ЗСУ завдали ракетного удару по "вишках Бойка".

"Вишки Бойка" — це дві бурові нафтові платформи "Петро Годованець" та "Україна", які були куплені вдвічі дорожче за ринкову вартість за 400 млн доларів, коли Юрій Бойко був міністром палива та вугільної промисловості. Цю історію називають однією із найбільших корупційних схем в історії України.

Газові вишки належали "Чорноморнафтогазу", знаходилися над Одеським газовим родовищем за 100 км від Одеси та за 150 км від Криму.

Росіяни захопили їх у березні 2014 року, перемістили їх та використовували як для видобутку газу, так і для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки. У 2015 році волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm провели OSINT-розслідування та встановили, що "Бурові вишки "Чорноморнафтогазу" захоплювали десантники 104-го полку ВДВ рф".

Як повідомляв "Телеграф", вранці 20 червня росіяни з Криму також пускали ракети у бік Одеської області.