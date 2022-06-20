Запекла боротьба за Сєвєродонецьк та прильоти ракет по Одесі та Харкову: свіжа карта бойових дій в Україні

Сили оборони України стримують наступ росіян

У понеділок, 20 червня, Міністерство оборони Великої Британії оновило дані про ситуацію на українських фронтах. Суттєвих змін на позиціях українських військових не відбулося, але запеклі бої тривають і на Сході, і на Півдні країни.

Оновлену карту бойових дій британські розвідники опублікували у власному Twitter-акаунті. А в окремому огляді фахівці розповіли, які проблеми з авіацією має російська армія.

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Судячи з оновлених даних, лінія фронту майже не змінилася. Однак варто зазначити, що Сили оборони України втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька.

Карта бойових дій в Україні за 20 червня

Карта бойових дій в Україні 19 червня

Тим часом британські розвідники зазначили, що повітряні сили РФ у війні з Україною виявилися неефективними й саме це могло стати причиною дуже обмежених успіхів російської армії.

"Вони не можуть здобути повну перевагу в повітрі й діють за принципом меншого ризику, лише зрідка заходячи вглиб українських ліній", – повідомили у Міноборони Британії.

Таку ситуацію експерти пов'язують з роками неефективних навчань, які робилися більше "для начальства, а не розвитку екіпажів". Попри те, що РФ має величезний парк боєздатних літаків, екіпажів, які можуть ними керувати, вкрай мало.

"Це призвело до того, що на сухопутні війська переклали більше зусиль і вони швидше виснажуються, а також – до ширшого застосування крилатих ракет, запаси яких, напевно, вже вичерпуються", – підсумовували в огляді британські розвідники.

За даними онлайн-карт бойових дій в Україні, протягом останніх трьох годин ворожа армія запустила 14 ракет на південному напрямку. Снаряди летіли по Очакові, гирлу Дунаю, Білгород-Дністровському району та Одесі. При цьому протиповітряній обороні України вдалося перехопити й знищити ракети, які були спрямовані на останні два населені пункти, а також над Миколаєвом.

Ситуація на південному напрямку станом на 20 червня

На сході України російські окупанти також не шкодують ракет й гатять ними на всіх можливих напрямках. Так, на Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські армії обстріляли Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівку, Веселе, Авдіївку, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівку, Марʼїнку, Новомихайлівку, Павлівку, Шевченкове, Велику Новосілку, Времівку, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівку, Полтавку, Малинівку, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівку, Оріхів та Камʼянське.

Крім того, українські військові втратили контроль над Метьолкіним під Сєвєродонецьком.

Ситуація на східному напрямку 20 червня

Криють російські окупанти й Харківську область. За словами голови військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, ворожа армія обстріляла Холодногірський район Харкова, завдала ракетного удару по навчальному закладі в Люботині, вдарили ракетами по Баранівці біля Богодухова. Внаслідок удару по Балаклії поранення дістали двоє осіб, в Іванівці під Ізюмом постраждали 3 особи, з яких 2 дітей. У Чугуєві, Первомайську, Шевченковому та Циркунах також по одному пораненому.

Харківщина 20 червня також потерпає від ударів росіян

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Півдні ворожа армія знову перегруповується — у Запорізьку область після контратак Сил оборони України стягують підкріплення.