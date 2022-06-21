ЗСУ підійшли до Херсона, але це не говорить про швидку деокупацію: Арестович вказав на важливий нюанс

На звільнення Херсону може піти багато часу

Збройні сили України вже знаходяться на відстані 15-18 кілометрів від Херсона, проте це не говорить про швидке звільнення міста від російських загарбників.

Як розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним, ЗСУ просунулися у бік Киселівки, що зовсім поруч із Чорнобаївкою та Херсоном.

Втім, за його словами, активних бойових дій у тому районі не проводиться, оскільки сторони почали швидко видихатись після кількох днів наступу.

Паузу, що настала, він назвав проактивною і такою, що приносить більше користі для українських захисників.

Киселівка

Арестович наголосив, що українські військові вже знаходяться на відстані 15-18 кілометрів від Херсона, але попередив, що заздалегідь радіти не варто.

"Війна — це така справа, що 18 кілометрів можна за пів року пройти", — зазначив він.

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Як повідомлялося раніше, Арестович заявляв, що окупанти можуть розпочати повторний наступ на Харків, у зв’язку з чим закликав городян евакуювати дітей та літніх людей, оскільки обстріл триватиме ще довго.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ЗСУ готуються до будь-яких варіантів і мають достатньо навичок та мотивації, щоб відбити повторний наступ росіян.