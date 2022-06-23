Ракетних атак по Україні буде більше: названо дві причини

На думку військового експерта, найзапекліші бої найближчим часом розгорнуться на Луганщині

Російські окупанти можуть збільшити інтенсивність ракетних обстрілів по Україні й це пов'язано з кількома заходами, зокрема і політичними.

Про це у четвер, 23 червня, розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі Freedom. На його думку, росіяни битимуть по Україні у важливі для нашої країни дати, зокрема на День Конституції, чи в день саміту на статус кандидата в ЄС.

"Росія буде намагатися завдавати якомога більше ракетних ударів по різних містах України. Дальність російських ракет, на жаль, покриває всю територію України. Сьогодні (23 червня — ред.) саміт, який повинен дати нам статус кандидата в члени ЄС. 28 червня у нас День Конституції. Теж політичне свято для України й дуже болюче для путіна", — повідомив Олег Жданов.

На думку військового експерта, найзапекліші бої можуть розгорнутися на Луганському напрямку. Жданов додав, що це стане останнім ривком для росіян, адже якщо вони не доб'ються там успіху, то їм треба буде брати оперативну паузу.

"Немає більше резервів, які можна кинути в бій", — резюмував Жданов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни знову перегруповують кораблі у Чорному морі. Попередньо відомо про присутність в акваторії трьох великих десантних суден, двох надводних ракетних носіїв, а також одразу трьох підводних човнів. Усі разом вони можуть випустити по Україні до 28 ракет марки "Калібр".