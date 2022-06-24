Війна — день 121: Україна відступає від Сєвєродонецька, а під Херсоном настав перелом

Оперативно про головне за 24 червня

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває 121 день. Окупанти продовжують штурмувати позиції українських сил оборони на Донбасі, де хочуть захопити 4 великі міста найближчим часом. Водночас на Херсонському напрямку намітився перелом, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. У НАТО вважають, що війна в Україні затягнеться, але обіцяють підтримувати нашу країну і надалі. На політичному фронті сталася історична подія — Україна набула статусу кандидата в Євросоюз. За цей шанс українці заплатили дуже високу ціну, вважає мер Києва Віталій Кличко.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 24 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

09:00 Жителі Запорізької області показали уламки снарядів, якими їх обстрілювали вночі, — постраждали населені пункти Балабине, Новояковлівка та Гуляйполе.

08:25 Українські захисники отримали команду відступити від Сєвєродонецька, — щодня там зазнають втрат, і продовжувати боротися за зруйновані неукріплені райони більше не є доцільним, повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ворог вночі обстріляв з "Ураганів" Гречаноподівську та Широківську громади в Криворізькому районі Дніпропетровщини, є руйннування, обійшлося без людських жертв.

07:10 Вночі ворог обстріляв передмістя Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню, вражені об'єкти інфраструктури, про постраждалих та масштаби руйнувань поки не повідомляється.

У Миколаєві ранок почався з серії вибухів, після чого оголосили тривогу, — судячи з відео у соцмережах, ракети летять з боку Чорного моря.

06:30 Карта бойових дій на сьогодні виглядає так:

05:00 У полі біля Рязані впав російський військовий літак ІЛ-76, на борту якого було 9 чоловік: троє загинули, ще шестеро — поранено.

04:00 Минулої доби на півдні України авіація завдала по ворожих позиціях 5 ударів. Підтверджені втрати противника становлять:

44 одиниці живої сили;

2 152мм гармати — "Гіацинт-Б" та "Мста-Б";

кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

02:00 Росіяни обстріляли Юнаківську громаду Сумської області фосфорними снарядами, постраждала дитина, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

01:00 У Пентагоні оголосили про виділення Україні нового траншу військової допомоги у розмірі 450 млн дол.

00:00 Європейський Союз продовжить роботу над санкціями проти росії, спрямованими на припинення війни, яку рф веде проти України, йдеться у висновках прийнятих главами країн та урядів країн-членів ЄС на засіданні напередодні.

Також глави країн та урядів ЄС заявили, що Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні військову підтримку у її захисті від російської агресії.

Зведення головних подій за вівторок, 21 червня, доступне у нашому матеріалі: "Війна — день 118: росіяни пішли у наступ на Луганщині й криють Україну ракетами".

З інформацією за середу, 22 червня, можна прочитати у нашій статті: "Війна — день 119: тривожні новини зі Сходу, просування ЗСУ на Півдні".

З головними подіями минулого дня, 23 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за четвер: "Війна — день 120: окупанти варварськи обстрілюють міста, важка ситуація під Сєвєродонецьком".