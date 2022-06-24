Окупанти на Луганщині потрапили у себе своєю ж ракетою: у мережі сміються з "російського бумерангу"

Ворожа ППО "перехопила" сама себе

На території тимчасово окупованого українського міста Алчевськ, що в Луганській області, куди окупанти стягнули усі свої резерви, система протиповітряної оборони російського ворога "перехопила" саму себе.

Відеопідтвердження того, що одна з ворожих ракет ППО після запуску змінила траєкторію, в результаті чого уразила саму систему у ніч на 24 червня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив український журналіст і блогер Денис Казанський. За його словами, багато людей не вірять в те, що окупанти дійсно можуть обстрілювати самі себе, тож це відео стане черговим підтвердженням безрозсудних дій ворожої армії.

"Коли я пишу, що російські окупанти іноді самі обстрілюють міста Донбасу, які їм підконтрольні, багато хто не вірить. І заперечують — "ну не можуть вони обстрілювати самі себе". Що ж, ось докази. Це окуповане місто Алчевськ Луганської області. Як бачимо, можуть ще й як! А потім російські пропагандисти напишуть, що це українські фашисти підло обстріляли Алчевськ", — йдеться в тексті публікації.

Користувачі мережі не забарилися обговорити чергову невдачу російських окупантів. Зокрема, більшість саркастично жартує з недолугих вмінь росіян користуватися потужною зброєю. Дехто відзначає, що саме таким чином ворог знищує мирний Алчевськ, який за вісім років ніяк не постраждав від війни з росією. Є й такі, хто тішиться з осічки загарбників, мовляв, "рашисти вже встигли модернізувати бумеранг".

Реакція користувачів мережі на невдалий обстріл окупаційної армії

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі з'явилось відеопідтвердження того, що окупаційна армія росії обстрілює окупований Донецьк для того, щоб потім звинуватити в бомбардуваннях українських військових.