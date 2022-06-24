росія пішла на новий злочин щодо України - ЗМІ

У рф, як завжди, всі заперечують

Військово-морські сили росії отримали наказ замінувати підходи до портів Одеси та Очакова, а також гирло річки Дніпро, щоб заблокувати експорт українського зерна.

Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на розсекречені дані розвідки США.

Повідомляється, що гирло Дніпра вже почали мінувати. Американська розвідка вважає, що росія цілеспрямовано відсікає та перекриває морське сполучення з Україною. Все це вказує на те, що блокада українських портів – це стратегія рф.

"У нас є інформація про те, що Чорноморський флот отримав наказ ефективно блокувати українські порти Одеса та Очаків. Ми можемо підтвердити, що, попри публічні заяви росії про те, що вона не мінує північно-західну частину Чорного моря, рф насправді розміщує міни в Чорному морі біля Очакова. У нас також є дані про те, що російські війська раніше замінували річку Дніпро", — сказав офіційний представник США.

Джерело заявляє, що морський експорт України є життєво важливим для глобальної продовольчої безпеки.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині хочуть організувати зустріч представників України, росії та ООН, щоб вирішити питання зернової кризи.

Нагадаємо, москва не приховує, що шантажує світ блокуванням українських портів. У ході недавнього виступу президента росії володимира путіна в рамках економічного форуму в Петербурзі прозвучала одна неочевидна фраза, яка демонструє справжній цинічний план Кремля щодо виходу з-під санкцій.