Росіяни стягують ще більше артилерії та мають локальні успіхи: свіжа карта бойових дій в Україні

Як і попередньої доби, найзапекліші бої точаться поблизу Сєвєродонецька

У п'ятницю, 24 червня, британські розвідники показали нову мапу бойових дій в Україні. Попри те, що лінія фронту залишається майже незмінною, ворожа армія досягає локальних тактичних успіхів через перевагу в артилерії, однак триватиме це недовго, адже Сили оборони України почали застосовувати американські HIMARS.

Оновлену інформацію опублікувало Міністерство оборони Великої Британії у власному Twitter-акаунті. Судячи з мапи, бої на східному та південному напрямках України не вщухають, але ЗСУ не дають росіянам просуватися вперед до їх цілей.

Карта боїв в Україні 24 червня

Карта боїв в Україні 23 червня

Тим часом в оновленому огляді на ситуацію в Україні британські розвідники зазначили, що росія може використати пілотів-найманців "Вагнера" у війні проти українців, адже російській армії не вистачає підготовлених на нормальному рівні фахівців. Як підтвердження цього навели факт, що пілотом збитого 17 червня російського штурмовика Су-25 виявився саме "вагнерівець".

"Ймовірно, це пов'язано із поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в росії та її бойових втрат", — йдеться в огляді.

За даними онлайн-карт, які показують ситуацію на українських фронтах, російські окупанти 24 червня вдарили ракетами по Сіверському напрямку. Під обстріл потрапили Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

Ситуація на Сумщині 24 червня

На Харківському напрямку російські війська обстріляли Харків, Старий Салтів, Коробочкине, Печеніги, Дементіївку та Золочів. Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, а ще 10 отримали поранення.

Ситуація на Харківщині 24 червня

На Донбасі запеклі бої йдуть на всіх напрямках. Так, на Слов'янському напрямку російські окупанти обстріляли Богородичне, Краснопілля, Курульку, Червоне, Рідне та Червону Поляну.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська з мінометів, танків, гаубиць і РСЗВ обстріляли Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Білу Гору, Вовчоярівку, Спірне та Берестове. Російська авіація завдала авіаударів по Лисичанську та Борівському. Бої у Сєвєродонецьку тривають.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках російська армія обстріляла українські позиції поблизу Авдіївки, Уманського, Веселе, Новобахмутівки, Гуляйпільського, Білогір'я та Староукраїнки

Ситуація на Донбасі та Запоріжжі 24 червня

На Південнобузькому напрямку, російська армія завдала авіаудару поблизу Білої Криниці, українська авіація завдала авіаудари у відповідь. Також зазначається, що Сили оборони України вперше використали американські системи залпового вогню HIMARS.

Ситуація на Дніпропетровщині 24 червня

Тим часом представник Міноборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російська армія збільшила кількість авіанальотів та продовжує бити ракетами по цивільній інфраструктурі українських міст. Ворог має значні переваги в артилерії, що дозволяє місцями досягати їм певних тактичних успіхів.

В оборонному відомстві підкреслили, що найгарячішими точками залишаються — південь та південний схід від Сєвєродонецька. Зокрема, ворожа армія намагається оточити ЗСУ біля Лисичанська та взяти під повний контроль Сєвєродонецьк. А найближчі цілі — міста на Луганщині та утримання позицій на півдні України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новиною п’ятниці, 24 червня, став вимушений відступ українських військовослужбовців із території Сєвєродонецька, який регулярно обстрілюється окупантами.