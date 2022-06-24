У США оцінили ситуацію навколо Сєвєродонецька

У Міноборони США прокоментували ситуацію на найгарячій ділянці фронту

У п’ятницю, 24 червня, на 121-й день повномасштабного вторгнення рф українські сили виводяться з Сєвєродонецька, щоб відійти на кращі оборонні рубежі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.

За інформацією джерела, ЗСУ грамотно відходять на більш вигідні позиції.

"Українські збройні сили здійснюють професійний тактичний відступ, щоб консолідувати свої сили на позиціях, які вони можуть краще захистити", — сказав чиновник у телефонній розмові з журналістами.

Також чиновник додав, що російські сили все ще "всього лише дюйм за дюймом захоплюють територію" на Донбасі, а дії росії у Сєвєродонецьку він назвав "дуже невеликим, дуже поступовим виграшем".

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у п’ятницю заявив, що внаслідок обстрілів передові позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку були практично зруйновані, а тому військові отримали наказ відступати від міста на нові, обладнані позиції, звідки можна буде вести бої більш ефективно.

Інформацію про організований відступ ЗСУ з Сєвєродонецька підтвердив український журналіст Юрій Бутусов. У Міноборони України заявили, що не коментують пересування військ, адже ця інформація є закритою.