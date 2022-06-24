Окупанти кинули позиції на Херсонщині, але взяли селище на Донбасі

Активні бої ведуться практично на всій лінії фронту

У п’ятницю, 24 червня, на 121-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну ЗСУ змогли вибити загарбників з укріплених позицій на одному з південних напрямків.

А на Донеччині Україна втратила контроль над одним населеним пунктом. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією джерела, окупанти захопили населений пункт Миколаївка на Бахмутському напрямку.

"На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки й Покровського. Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти з втратами відійшли. Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.", — повідомили в Генштабі.

А на Південнобузькому напрямку ЗСУ вибили росіян із підготовлених оборонних рубежів, окупанти втекли в населений пункт Ольгине (Херсонська область).

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла до району населеного пункту Ольгино Бериславського району Херсонської області", — зазначили в Генштабі.

Ольгине на карті України

Раніше в США заявили, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ із Сєвєродонецька. У Міноборони України цю інформацію не коментують.