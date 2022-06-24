Настає переломний момент: п’ять висновків на початку п’ятого місяця російського вторгнення в Україну – генерал Маломуж

Росіянам не вдалося зламати Україну за чотири повних місяці широкомасштабної війни і тепер настає перелом у війні

Чотири місяці тому, 24 лютого, Україна прокинулася від гуркоту вибухів. Без оголошення війни, як колись гітлерівська Німеччина, путінська росія напала на нашу країну.

З того часу деякі великі міста, як і Маріуполь і Сєвєродонецьк, були фактично стерті окупантами з лиця землі. Від деяких, як, наприклад, Києва, ворога вдалося відсунути. Деякі, як Харків, продовжують після відносного затишшя зазнавати обстрілів. Своїми висновками на початку п’ятого місяця відкритої фази російсько-української війни з "Телеграфом" поділився генерал армії України, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

1. Росіянам не вдалося реалізувати стратегічний план щодо України

"Агресор не зумів захопити нас, зламати – ні за три дні, ні за три тижні, ні за чотири місяці. І не зуміє. Звідси – зміна риторики, зміна стратегічного плану "операції" (по суті – війни). Замість захоплення всієї України, росіяни говорять тепер про необхідність захопити повністю Луганську та Донецьку області та залишити за собою частину вже захоплених південних територій у Запорізькій та Херсонській областях – заради сухопутного коридору до Криму", – зазначає Микола Маломуж.

2. Україна та світ позбавляються ілюзій

"Україна довго жила в ілюзіях. І навіть після того, як росія захопила Крим і частину Донбасу, ілюзії у багатьох не розвіялися. Після 24 лютого 2022-го після тих звірств, які росіяни творили і, на жаль, продовжують творити на нашій землі, ілюзій більше немає, — підкреслює генерал. — Як немає їх щодо неможливості тих чи інших дій з боку росіян і білорусів. Як з’ясувалося – все можливо. І тепер ми готові до будь-яких сценаріїв. Зокрема до вторгнення збройних сил Білорусі, чого давно хоче путін.

Ми готові до нових атак на Одесу, Київ. Ми готові бити. І ми це робимо.

Позбавляється ілюзій і світ, продовжує генерал. Відносини з росією стають токсичними, вихід компаній звідти триває, а намір раніше нейтральних Швеції та Фінляндії стати частиною НАТО говорить сам за себе.

3. Ми стабілізували ситуацію

"Військово-політичне керівництво виправило прорахунки, які проявилися під час вторгнення росії. Йдеться, перш за все, про вкрай слабку оборону адмінкордону з Кримом, кордони з Білоруссю. Саме звідти ми отримали найжорсткіші удари, тому що не було створено другі, треті лінії оборони. Зараз ми вибудовуємо ешелоновану оборону практично по всьому фронту, а також на українсько-білоруському кордоні, де ситуація залишається загрозливою", – розповідає генерал.

За його словами, ЗСУ здобули колосальний досвід оборони, маневрування, навіть проведення тактичних наступальних операцій у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

"Тобто, ми не системно відступаємо, як раніше, а зупиняємо противника на певних рубежах. І навіть відсуваємо його. Так, на жаль, нам все ще доводиться залишати окремі селища і навіть міста (особливо на Донбасі, куди рф кинула максимальні сили). Як сталося зараз із Сєвєродонецьком. Але робиться це для того, щоб уникнути великих втрат, адже ворог на тій же Луганщині закидає позиції ЗСУ снарядами, ракетами та бомбами, маючи перевагу в рази – і в артилерії, і в живій силі. Логічно десь відійти на інші лінії оборони, де ми зможемо ефективніше захищатися, збільшуючи втрати противника. А десь готуватися до системних наступальних операцій – і навіть проводити їх, використовуючи резерви, досвід та нове важке озброєння, яке надходить нам від партнерів", – пояснює Микола Маломуж.

За словами генерала, ми зберегли боєздатну армію. До того ж маємо потужну кооперацію. І внутрішню – між родами військ, спецслужбами, прикордонниками, Нацгвардією, Нацполіцією. І зовнішню – з нашими партнерами, у плані координації не лише постачання озброєння, техніки, фінансування, а й у рамках розвідувальної діяльності, протиповітряної оборони тощо.

4. Відбулося велике об’єднання

"Переважна кількість українців об’єдналися для захисту держави. Це зробило керівництво країни, це зробили всі ми. Професійні військові, самооборона, добровольці, волонтери, дипломати, журналісти, ті, хто підтримує в цих найскладніших умовах економіку – кожен робить свій внесок у боротьбу з російською агресором, — наголошує генерал. — Тому що лише згуртованість, концентрація всіх сил — військових, політичних, економічних, бізнесу, інформаційного сектора — єдиний формат, який дасть нам можливість перемогти, лише за умови найпотужнішого об’єднання українського суспільства ми зможемо не просто давати відсіч агресору, але й гнати його з нашої землі. З землі, що горіла, горить і горітиме під ногами окупантів аж до їхнього вигнання з України".

5. Переходимо від етапу системної оборони до наступальних операцій

На думку ексглави Зовнішньої розвідки України, можна казати, що ми перейшли до переломного етапу. І проводимо вже не лише оборонні, а й наступальні операції. Останнім часом – на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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"Це важливо в моральному, у психологічному сенсі. Ми не тільки обороняємось, ми на деяких напрямках – наступаємо. А на деяких – готуємо наступальні операції. Я спілкуюся з багатьма військовими і все частіше чую від них заяви про готовність йти у наступ. Про бажання це робити, — розповідає Микола Маломуж. — Тобто, змінилася не лише якісна складова наших військ, у тому числі завдяки їхній кращій підготовці та оснащенню сучасними видами озброєння, а й – духовна. Військові хочуть активно проводити наступальні операції. Звичайно, за умови, що вони продумані, що проведено належним чином розвідку, що буде підтримка артилерії, РСЗВ, а можливо, і певних видів авіації. Це важливо і тому, що нам просто потрібно звільняти свої території, і щоб підняти моральний дух і військових, і цивільного населення. Думаю, ця моральна складова незабаром буде підкріплена тактичними і стратегічними перемогами ЗСУ".