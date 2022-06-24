Боєць ЗСУ навіки "приземлив" штурмовик окупантів: деталі

Літак був збитий із ПЗРК "Ігла"

Російські окупанти втратили в Україні ще один літак. На цей раз "долітався" штурмовик Су-25 "Грач".

Як повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ у Фейсбук, знищити літак зміг десантник із Миколаєва. Однак де саме це трапилося не вказано.

"Броньований літак окупантів був назавжди приземлений із ПЗРК "Ігла", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що літак був підбитий на одному з напрямків бійцем 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, який прийшов до армії добровольцем з мобілізації та отримав необхідну бойову підготовку.

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 червня, окупанти після початку вторгнення в Україну втратили 216 літаків, 183 вертольоти та 622 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Як повідомлялося раніше, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ змушені залишити Сєвєродонецьк. Це підтвердив журналіст Юрій Бутусов. У Міноборони цю інформацію не коментувати та закликали українців не поширювати інформацію, яка може зашкодити проведенню оборонної операції.